تراجع جديد للمعدن الأصفر .. اعرف سعر جرام الذهب عيار 21 بكام اليوم؟

سجلت أسعار الذهب تراجعات محدودة بمنتصف التعاملات اليوم السبت، مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، بما في ذلك عيار 21 الأكثر تداولاً، الذي تراجع بمقدار 5 جنيهات للجرام الواحد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت، حسب آخر تحديث للأسعار في بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في منتصف التعاملات اليوم السبت، ليسجل 2457 جنيهاً للشراء، بعدما سجل صباحاً 2463 جنيهاً للشراء، دون إضافة قيمة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات اليوم السبت، ليسجل 2150 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 2155 جنيهاً، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، 1843 جنيهاً للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 2252 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1433 جنيهاً للشراء، بدون الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات، اليوم السبت، 17200 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 17240 جنيهاً للشراء، ليفقد 40 جنيهاً من قيمته بين تعاملات الصباح ومنتصف اليوم.