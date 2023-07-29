عضو بـ«الشيوخ»: القمة الأفريقية الروسية خطوة إيجابية نحو تعميق العلاقات بين الجانبين

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح القمة الروسية الأفريقية في اعتماد خطة عمل مشتركة حتى عام 2026، خطوة إيجابية نحو تعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية في ظل تبني حزمة من الوثائق المشتركة والتعاون على المدى البعيد، والالتزام ببلورة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

اتفاق على تخفيض وتخفيف العقوبات الأحادية

وقال «فرج»، إن القمة الروسية الأفريقية نجحت في الوصول إلى اتفاق من أجل العمل في مجلس الأمن على تخفيض وتخفيف العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية المفروضة على الدول الأفريقية، وهو ما يساهم في دعم مسارات التنمية لهذه الدول، وتفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي، بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، بالإضافة إلى تعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا.

مخرجات القمة الروسية الأفريقية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من بين مخرجات القمة اتجاه الشركات الروسية نحو نقل التكنولوجيا في الإدارة العامة والقطاع المصرفي إلى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني، وهو إجراء شديد الأهمية في ظل ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب.

وشدد فتحي على أهمية الرفض الصادر عن القمة تجاه أساليب الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد قيادات الدول الثالثة لإجبارها على الانضمام لسياسة العقوبات أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول، مؤكدا أهمية ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتقال إلى استخدام العملات المحلية بالروبل، وإزالة الحواجز، وإعادة الصادرات الروسية بما فيها السيارات والكيماويات.