رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفدًا فيتناميًا رفيع المستوى

استقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، الوفد الفيتنامي رفيع المستوى الذي يزور مصر حاليًا، برئاسة تران كوانج نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات برلمانيًا وتجاريًا واقتصاديًا، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقًا لمصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أبدى رئيس الوفد الفيتنامي سعادته بزيارة مصر وتقديره لحسن الاستقبال الذي لمسه الوفد منذ حضوره للقاهرة.

مرور 60 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام

وقدم «لو كوانج» التهنئة للمستشار عبدالرازق بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وكذلك مرور 60 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام، مؤكدًا على أن زيارته لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات.

ووجه نائب رئيس وزراء فيتنام، الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة فيتنام والبرلمان الفيتنامي في اقرب وقت وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.