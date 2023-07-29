أسعار السمك الیوم السبت 29-7-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك الیوم السبت 29-7-2023 في الأسواق، استقراراً ملحوظاً، ومن ضمنها سمك البلطي الذي سجل اليوم 76 جنيهاً للكيلو الواحد.

لذا تستعرض «الوطن» كافة أسعار السمك اليوم حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالآتي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ203 جنيهات.

- جمبري صغير: الكيلو بـ137 جنيها.

- جمبري ممتاز: الكيلو بـ247 جنيها.

- وقار: الكيلو بـ165 جنيها.

- القاروص: الكيلو بـ128 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ135 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو بـ 94 جنيها.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ123 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو بـ119 جنيها.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ102 جنيه.

- سبيط: الكيلو بـ 214 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو بـ 92 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو بـ55 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ46 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ70 جنيها.