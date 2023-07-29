مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة.. نصائح للتخلص من القلق والتوتر

ينتظر العديد من الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وخلال تلك الفترة، تسود حالة من التوتر والقلق في نفوس العديد من الطلاب، إلى أن تظهر النتيجة، ويعرفون حصيلة ما جنوه خلال العام، ويخشى العديد منهم أن تخالف النتيجة توقعاتهم وآمالهم، وألا يتمكنوا من الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها.

قلق وتوتر قبل نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضح الدكتور شادي أبو السعود، أستاذ الصحة النفسية، ومدير المركز الإرشادي النفسي بجامعة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالة التوتر التي تسود بعض البيوت في فترة انتظار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 هي حالة سلبية لابد من مقوامتها والتغلب عليها.

وقال أن التوتر شعور نابع عن تفخيم الأمور، ولوم الذات المستمر، وأضاف: «ماتدوش نتيجة الثانوية العامة أكبر من حجمها هي مش نهاية الدنيا، والدرجات العالية أو القليلة مش دليل على التفوق والنجاح في الحياة»، موضحا «الثانوية العامة مجرد مرحلة انتقالية في رحلة الطالب التعليمية، لابد أن يكون طالب مدرك لذلك ويرضى بالنتجة في النهاية».

دور الأهل في تخفيف قلق نتيجة الثانوية العامة

وأشار «أبو السعود»، إلى أن للأسرة دور في تخفيف قلق الطالب خلال انتظاره ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، أهمها أن يحافظوا على سير الحياة اليومية بشكل طبيعي، قائلا: «لازم مايفضلوش يسألوا عن موعد ظهور النتيجة كل شوية، وقاعدين مستنينها بشكل مبالغ فيه، لازم يتعاملوا عادي ويمارسوا حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي والنتيجة وقت ما تطلع هنعرف».

ولفت إلى أهمية الثقة في ما كتبه الله، وأن نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2023 مهما كانت سوف تفتح الطريق أمام الطالب إلى الخير والمكان المناسب له ولقدراته حتى يتمكن من الإبداع وتحقيق النجاح فيه، بالإضافة إلى التوقف عن لوم النفس، وأيضا عدم اعتبار نتيجة الثانوية العامة مقياس للنجاح والشكل الكامل للحياة بعدها، لافتا: «نتيجة الثانوية العامة مش نهاية الكون دي بداية طريق».