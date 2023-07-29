انطلاق المبادرة المتخصصة في التحول الرقمي والبرمجيات بالبحيرة

انطلقت اليوم أولى فعاليات المبادرة المتخصصة في التحول الرقمي والبرمجيات التي نظمها مركز إعلام دمنهور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الغرفة التجارية، جامعة دمنهور.

فعاليات مبادرة التحول الرقمي

يذكر أنه جرى الإعلان عن المبادرة وفتح باب التسجيل للشباب مجاناً عن طريق رابط تسجيل تم نشره على الصفحات الرسمية للمحافظة، والجهات المتعاونة بالمبادرة، وتقدم لها 284 تم قبول 70 مشاركا بتدريب البرمجة و43 مشاركا بتدريب التحول الرقمي.

أشار محمد كجك رئيس مدينة دمنهور، إلى أهمية التحول الرقمي للمؤسسات للقدرة على المنافسة فى عالم التكنولوجيا، وأهمية تعليم البرمجة لتنمية روح لإبداع والابتكار لدى المشاركين

اتجاهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات

كما أكد أن اتجاهات الدولة المصرية تعمل على تطبيق استراتيجيات تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل لحوالي 9 مليار دولار بحلول 2026.

وأوضح أهمية تعليم البرمجة لتنمية روح الإبداع والابتكار لدى المشاركين، ومن الجدير بالذكر أن يتم تنظيم فعاليات هذه المبادرة بقاعات التدريب المجهزة بمكتبة مصر العامة بدمنهور على مدار شهرين كاملين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ولمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.