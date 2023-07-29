المؤبد والسجن 3 سنوات وسنة للمتهمين بقتل عامل في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، حكما بمعاقبة المتهمين بقتل عامل، بالسجن المؤبد 25 سنة على المتهم الأول في القضية، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث، مع الأشغال الشاقة.

إحالة المتهمين للمحاكمة

يذكر أن جهات التحقيق أحالت المتهمين الثلاثة وهم «عبدالحفيظ ع ح» ونجله «فارس» و«عماد أ ع» إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات دمنهور بتهمة قتل عامل عمدا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، إذ لقي العامل مصرعه بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر، دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص بالقرية، إثر مشادة كلامية جراء قيادة ابن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

مشادة تحولت لجريمة

وكشفت التحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم الأول على قيادة نجله السيارة بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، ما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه، ما نتج عنه وفاته في الحال.

دفن جثة المجني عليه

وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة.