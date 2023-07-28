انطلاق فعاليات القافلة الدعوية في البحيرة.. تكريم حفظة القرآن الكريم

شهد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، انطلاق فعاليات القافلة الدعوية المكبرة بمركز ومدينة بدر، التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وشملت فعاليات القافلة أداء خطبة وصلاة الجمعة بالمساجد الكبرى وإقامة مقرأة للجمهور والأئمة عقب صلاة الجمعة.

كما تضمنت إقامة فعاليات مبادرة حق الطفل وتكريم حفظة القرآن بحضور أسامة داود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وفضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وفضيلة الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع كبير من مواطني مركز بدر.

تأتي هذه القافلة فى إطار دور مؤسسات الدولة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وجهود محافظة البحيرة للارتقاء بمستوى الوعي والثقافة الدينية بخاصةً في الأماكن النائية.

افتتاح مسجدين جديدين بمركزي الدلنجات

كان قد شهدت محافظة البحيرة اليوم بافتتاح مسجدين جديدين بمركزي الدلنجات وحوش عيسى بتكلفة 2 مليون و50 ألف جنيه وجاءت المساجد على النحو الآتي:-

- مسجد صبيح - زمران النخل - الدلنجات بتكلفة إجمالية مليون و 50 ألف جنيه.

وفي حوش عيسى تم افتتاح مسجد العزالي البحري بتكلفة إجمالية مليون جنيه.