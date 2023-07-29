ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق، لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية في مركز كفر الدوار عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر للمخابز

وفي مراكز المحمودية وأبوحمص وإدكو، تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط مخبزين تصرفا في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم، عن طريق البيع بالسوق السوداء، لتحقيق ربح غير مشروع، و8 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن.

وحررت الحملات محضرا تموينيا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف.

وفى دمنهور، ضُبطت 10محال ملابس لعدم الإعلان عن الأسعار، وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم إمساك فواتير ضريبية.