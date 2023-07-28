مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بزراعي البحيرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بأرض زراعية بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى أبو حمص العام وحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و2 مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص العام، ونقل المصابون إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.