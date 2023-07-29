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نادية مصطفى تعلن ترشحها لانتخابات عضوية «الموسيقيين»: ربنا يولي مَن يصلح

كتب:

ياسمين محمود
05:15 م | السبت 29 يوليو 2023
نادية مصطفى

نادية مصطفى

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ترشحها لانتخابات عضوية نقابة المهن الموسيقية.

نادية مصطفى: دعمكم وثقتكم تاج على رأسي

ونشرت نادية مصطفى البوستر الدعائي لها وعلقت عليه قائلة: «إخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية دعمكم وثقتكم تاج على رأسي وأعدكم أن أظل على قدر ثقتكم، نادية مصطفى رقم 31 انتخابات نقابة المهن الموسيقية 8-1 بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، أدعو الله أن يولي مَن يصلح ويوفقني ويوفقكم في اختياركم لما فيه مصلحة نقابتنا».

أغنية «يسلم لي ذوقهم»

وطرحت نادية مصطفى في مايو الماضي، أغنية يسلم لي ذوقهم من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتقول كلمات الأغنية: يسلم لي ذوقهم اللي إحنا ذوقهم عاليين في عنيا ولا حد فوقهم غاليين في سوقنا غاليين في سوقهم وإن غابوا ندعى الله يسوقهم هما اللي الدلع.

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