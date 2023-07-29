محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من السفينة اليونانية «ساموس» استعدادا للتدريب الصيفي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، وفدا من السفينة اليونانية «ساموس» يضم العقيد بحري، ميخائيل تسلينجاكيس ملحق الدفاع لسفارة اليونان بالقاهرة، وقسطنطينوس فاروكسيس عضو بمكتب ملحق الدفاع بالسفارة اليونان، والمقدم البحري، ثيو دور وس باناجوبولوس قائد السفينة الحربية اليونانية ساموس، والمقدم البحري ايوانيس كاستريناكيس ضابط مرافق لطلاب الأكاديمية البحرية اليونانية خلال زيارتهم للإسكندرية في إطار التدريب الصيفي السنوي للأكاديمية.

محافظ الإسكندرية: افتتاح المتحف الروماني اليوناني قريباً

أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال الوفد كل عام أثناء التدريبات الصيفية، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما أن هناك العديد من الأماكن في الإسكندرية التي تتميز بالطابع اليوناني، بالإضافة إلى أننا بصد افتتاح المتحف الروماني اليوناني قريباً والذي يؤكد على التشابة الكبير بين الثقافتين والاندماج الحضاري الذي يجمع البلدين.

الوفد يعرب عن سعادته

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد اليوناني عن سعادتهم بتواجدهم في الإسكندرية، كما إنهم يشعرون بالتشابه الكبير بين البلدين، متمنين زيادة العلاقات التي تربط البلدين في المستقبل.