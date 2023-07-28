محافظ الإسكندرية: إنجاز 90% من رصف وسط المدينة بتكلفة 17 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه جرى تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

رصف شوارع وسط الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي وسط بلغت 90%، في 7 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم «متفرعات محرم بك و6 متفرعات- مساكن ضرغام، متفرعات شارع البصري، جلال الدسوقي الحضرة- متفرعات شارع سينما الحضرة- متفرعات شارع العطارين- متفرعات كوم الدكة- متفرعات لاجيتيه».

العمل على إعادة الشيء لأصله

ووجه «الشريف»، مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع في جميع الأحياء، والاستجابة لمطالب المواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.