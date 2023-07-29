متحدث التعليم العالي: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد 30 سبتمبر

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

الخريطة الزمنية للعام الجديد 2023- 2024 بالجامعات

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، الذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهي في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي الخميس 30 مايو 2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

اعتماد نتيجة مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن المجلس اعتمد نتيجة مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، حيث حصلت جامعتا القاهرة والمنصورة على المركز الأول مُناصفة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، وحصلت جامعة أسيوط على المركز الثالث، فيما فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة، تضم عدة كليات متميزة.

وتابع بأنه تم تقييم الجامعات المُشاركة وفقًا لـ10 معايير، شملت: المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية «التعلم والبحث العلمي»، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث. وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد النسخة النهائية للإطار العام الاسترشادي المُحدث للوائح كليات الطب البشري بالجامعات، كما وجه المجلس بسرعة إرسال اللوائح الجديدة بعد تعديلها حتى يتسنى الموافقة عليها.

بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى جامعة قناة السويس

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس.

كما وافق المجلس على استئناف الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور في ضوء تقارير زيارات اللجان المُختصة التي أكدت استكمال كافة المقومات المطلوبة لاستئناف الدراسة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.