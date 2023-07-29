وزير الطاقة الروسي: مناقشات جادة عن الطاقة بالقمة الأفريقية الروسية الثانية

قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، إنَّ القمة الأفريقية الروسية الثانية شهدت مناقشات جادة بشأن الطاقة وما يترتب عليها من تطوير للاقتصاد وتنمية الدول، مشيراً إلى أهمية السوق الأفريقية ونموها السريع.

«شولجينوف»: علينا البناء على ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية الروسية الثانية

وأضاف «شولجينوف» خلال تصريحات خاصة لـ «إكسترا نيوز» على هامش القمة الأفريقية الروسية الثانية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أنَّه يجب البناء على ما حدث خلال القمة وذلك من خلال المنصات الدولية واللقاءات الثنائية.

القمة شهدت محادثات جميع الوزراء

وتابع وزير الطاقة الروسي، «القمة لم تكن كما توقعت مجرد مناقشات لمواضيع معروفة.. بل كانت محادثات جميع الوزراء الواضحة عن المشكلات التي تواجههم والكل مهتم بمناقشة تطوير الطاقة وما يترتب عليها من تطوير للاقتصاد وتنمية الدول».

وأكد «شولجينوف» أنَّ أفريقيا سوق تنمو بشكل سريع وستنمو لإنتاج الهيدرو كربونات واستهلاكها، مضيفاً «لذلك كانت المناقشات شيقة.. وأفكر في كيفية استكمال هذه المناقشات في المستقبل من خلال بحث استراتيجيات الدول التي نعمل معها لكي نقترح على كل دولة ما يهمها بمجال الطاقة».