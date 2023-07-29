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«الحوار الوطني»: جلسة خاصة لاستكمال مناقشة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم 3 أغسطس

كتب:

يسرا البسيوني
05:32 م | السبت 29 يوليو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، 3 أغسطس 2023؛ لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وسيتم إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم؛ لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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بقلم يسرا البسيوني