روسيا: مستعدون للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع الدول الأفريقية

قال نائب رئيس الوزراء الروسى أليكسى أوفرشوك، اليوم، إن موسكو مستعدة للتحول إلى العملات الوطنية في التجارة مع الدول الأفريقية.

أوفرشوك: لدينا تجربة ناجحة في التسويات بالعملات الوطنية

وأضاف أوفرشوك في مقابلة مع وكالة أنباء تاس تاس على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية: «لدينا تجربة ناجحة في التسويات بالعملات الوطنية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مستعدون لمشاركة هذه التجربة، وإجراء تجارة مع إفريقيا خاصة بالروبل الروسي، شريطة أن يجد المشغلون الاقتصاديون ذلك مناسبًا».

استخدام العملات الاحتياطية كوسيلة للدفع ينطوي على مخاطر

ووفقًا لأوفرتشوك، فإن التحول إلى العملات الوطنية هو اتجاه عالمي، ويدرك الجميع أن استخدام العملات الاحتياطية التقليدية كوسيلة للدفع ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية واضحة ويريد الجميع تقليل هذه المخاطر، ولهذا السبب نرى أن البلدان الأفريقية تتحول إلى الدفع بالعملات الوطنية.