كيف تتصرف عندما تجد مخالفة مرورية مسجلة مرتين؟.. اعرف التفاصيل

قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض، إن المخالفات المرورية التي يجري تسجيلها من خلال التقنيات الحديثة الكاميرات المثبتة على الطرق والرادارات، تكون حقيقية بنسبة كبيرة، وأن سائق السيارة ارتكب تلك المخالفة لأنها تكون موثقة بالصورة وأرقام السيارة، لكن عندما تجد المخالفة مسجلة مرتين، ففي الغالب حدوث عطل تقني، يجب على السائق التظلم عليها أمام نيابة المرور.

مخالفة مسجلة مرتين

وأضاف حازم في تصريحات لـ«الوطن»، أن نيابة المرور تفحص جميع التظلمات، وفي حالة التأكد أن المخالفة مسجلة مرتين، تحذف واحدة، وتنظر أيضًا في الأخرى، ففي حالة إذا كانت موثقة وسليمة يتم إقرارها على مالك السيارة، أما إذا ما رأت النيابة أنها ليست موثقة بالأدلة، تخفض الغرامة بقدر حجم المخالفة.

وتابع الخبير القانوني، أنه ينبغي على سائق السيارة أن يلتزم بالقانون حتى لا يُعرض حياته وحياة الآخر للخطر، فضلا عن إتلاف الممتلكات الخاصة، وأن الضوابط المحددة لقانون المرور، الهدف الرئيسي منها المواطن نفسه، وليس الهدف منها جمع الغرامات بشكل عشوائي، لأن التقنيات الحديثة التي أدخلتها المرور، تحقق مبدأ العدل والمساواة.

خطوات التظلم على المخالفات إلكترونيًا

- دخول المواطن على الموقع الخاص بالنيابة العامة من خلال الرابط، وبعدها يضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرورية»، وستظهر لك عدد من الخيارات المتاحة.

- الدخول على الأيقونة الخاصة بـ«التظلمات»، وتحديد نوع التظلم، ومن ثم إدخال الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

- يظهر للمواطن المخالفات المستحقة وتفاصيلها، والحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة، وتحدد مخالفة التظلم وسببها.

- يضغط المواطن بعد ذلك على تظلم، وتظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

- الضغط على موافق فتظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة، وكتابة البيانات الشخصية، والضغط على إرسال الطلب، وعندما تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب، احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد.

- تُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.