خطوات استخراج بدل تالف رخصة سيارة من بوابة مرور مصر

تتيح بوابة مرور مصر تقديم الكثير من الخدمات المتعلقة بالمرور، ومن بين تلك الخدمات استخراج بدل تالف رخصة سيارة، حيث يمكنك الدخول على الموقع واتباع خطوات مبسطة، تنتهى بالحصول على الخدمة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج بدل تالف رخصة سيارة

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات استخراج بدل تالف رخصة سيارة في خطوات مبسطة.

وتتمثل الخطوة الأولى بشأن استخراج بدل تالف رخصة سيارة في الدخول على بوابة مرور مصر على الرابط (من هنا)، وبعد ذلك ستظهر لك قائمة بالخدمات المتعلقة بالمرور، التي تقدمها بوابة مرور مصر، ومن بينها استخراج بدل تالف رخصة سيارة.

وبعد الضغط على أيقونة «بدل تالف رخصة سيارة»، قم بإدخال البيانات المتعلقة بالرخصة الخاصة بك، وإدخال بياناتك ومن بينها الرقم القومي، وبعد ذلك تقوم بالضغط على «الموافقة على الشروط»، وبعد ذلك تقوم بسداد رسوم الخدمة، واستلام رخصة القيادة.

وهناك خدمات أخرى، تقدمها بوابة مرور مصر، من بينها: إصدار ملصق إلكتروني، وتجديد رخصة مركبة، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وحجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، والتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.