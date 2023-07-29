جامعة المنصورة تطلق قافلة جسور التنمية 20 لخدمة أهالي قرية في الدقهلية

أعلنت جامعة المنصورة إطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة، وهي جسور التنمية 20 لخدمة أهالي قرية ميت العامل داخل مركز أجا بمحافظة الدقهلية اليوم، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري تبعا لمبادرة حياة كريمة.

الكشف علي المواطنين في قافلة طبية متكاملة بالدقهلية

وأوضحت غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالدقهلية أنه جرى توقيع الكشف على 791 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية، وتحويل 51 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

إطلاق قافلة طبية متكاملة بالدقهلية

وأشار محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، إلى أن القافلة البيطرية أجرت الكشف على 35 ماشية، و40 جاموس، بالإضافة إلى 75 من الدواجن و7 من الحيوانات الأليفة، وجرى تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وأضافت وفاء أبو المعاطي، مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، أن اللجنة الخاصة بالقافلة الطبية نظمت ورش ترفيهية وتعليمية، حيث جرى تنظيم ورشة عمل فنية للتلوين الحر لحوالي 95 طفلا وطفلة، وتنظيم ألعاب ترفيهية تعليمية للأطفال، وسرد بعض القصص التفاعلية مع الأطفال من سن سنتين إلى 14 سنة.