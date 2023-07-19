الكشف على 1013 مريضا في قافلة علاجية في قرية بالدقهلية

تمكنت قافلة طبية علاجية في قرية منشأة النصر بالدقهلية، من الكشف على 1013 مريضا بالمجان، بحسب تصريحات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية

نُظمت القافلة وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة تضمنت عدة عيادات منها «باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، أنف وأذن، نساء، تنظيم أسرة، أشعة x ray».

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.