الكشف على 1669مواطنا ضمن قافلة طبية علاجية في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على نحو 1669 مريضا في قافلة علاجية في قرية ميت دمسيس مركز أجا بمحافظة الدقهلية، بالمجان.

إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأوضح في بيان صحفي، أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وضمت القافلة 12 عيادة داخل الوحدة منها «2 باطنة - 2أطفال - جراحة - عظام، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».

وأكد حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة، ولرفع المعاناة عنهم.