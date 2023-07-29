إعلان نتيجة ترتيب أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في مطروح

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة ترتيب أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة، بعد فحص كافة التظلمات التي وردت إلى المنطقة بكل دقة وشفافية.

لجان متخصصة لمراجعة التظلمات

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، إن إدارة الامتحانات بالمنطقة شكلت لجانًا متخصصة من الموجهين الأوائل وعدد من الموجهين للمواد الدراسية، للاطلاع على كراسات إجابة الطلاب والطالبات، الذين تقدموا بطلبات التظلم وجرى مراجعتها بكل دقة، وجرى النظر في الملاحظات التي أبداها الطلاب، ومنح كل طالب حقه، وقمنا بإعادة الترتيب وفقا للنتائج الجديدة.

تكريم الأوائل في أزهر مطروح

ووجه رئيس منطقة مطروح الأزهرية في بيان له التهاني القلبية لأبنائه الطلبة والطالبات لتفوقهم وتميزهم، واعدًا بتكريمهم بديوان عام المنطقة الاثنين المقبل.

كانت منطقة مطروح أعلنت نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، وفتحت باب التظلمات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وجرى البت بها وإعطاء كل ذي حق حقه من المستحقين من خلال اللجان المشكلة.