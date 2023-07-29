كيف تحولت عاصمة النور في أوروبا إلى مدينة أشباح؟.. أزمة الكهرباء السبب

تعرف بشوارعها الساحرة ومناظرها المتفردة للحد الذي جعل البعض يسميها بمدينة النور إلا أن «باريس» عاصمة فرنسا تحولت بين ليلة وضحاها قبل بضعة أشهر إلى مدينة انطفـأ نورها وكأنها باتت آهلة بالأشباح.

التحول من مدينة النور إلى مدينة الظلام

شهدت العديد من الأحياء بجنوب العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر، انقطاع في الكهرباء لتتحول من مدينة الأنوار والأضواء باعتبارها أشهر الأماكن السياحة في فرنسا والعالم، إلى مدينة ظلام إذ استمر انقطاع النور لمدة 45 دقيقة متواصلة ما أثار الخوف والرعب بين عدد كبير من السكان والمواطنين من تأثير أزمة الطاقة العالمية بسبب التغيرات المناخية.

التوصل إلى سبب انقطاع الكهرباء

وذكرت «إر تي إي» الشركة الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء وقتها إلى أنها توصلت إلى أن السبب وراء انقطاع الكهرباء يرجع إلى وجود خلل فني في أحد المحولات الكهربائية لشركة إينيديس للطاقة الكهربائية.

125 ألف أسرة تأثرت من الانقطاع الكهربائي

قالت الإدارة الإقليمية إيل دو فرانس، آنذاك أن العديد من الشوارع بمدينة باريس تعرضت إلى حالة انقطاع تيار الكهرباء لمدة 45 دقيقة بدأت من 10 وربع وامتد الانقطاع إلى الساعة الـ 11 بتوقيت جرينتش كما ذكرت أن هناك نحو 125 ألف أسرة تأثرت من الانقطاع الكهربائي بمدينة باريس الكهرباء.

التنويه قبل انقطاع الكهرباء

ومهد وزراء الحكومة وقت ذلك من حالات مستقبلية يمكن أن ينقطع التيار الكهربائي بباريس وذلك في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب، كما ذكروا حينها أن الانقطاع لن يستغرق أكثر من ساعتين وسيتم التنويه عن ذلك الانقطاع قبل حدوثه.