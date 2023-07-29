أكبر جزر البحر المتوسط تعاني من انقطاع الكهرباء.. ماذا يحدث في صقلية؟

يشهد العالم صيفا ساخنا، وصلت درجات حرارته إلى مستويات قياسية، خاصة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إذ أعلنت جزيرة صقلية، وهي أكبر جزيرة في البحر المتوسط، ومنطقة ذاتية الحكم في إيطاليا، عن انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية، بعد مرور شهر واحد على بداية فصل الصيف.

تسجيل درجات حرارة قياسية

بدورها، ذكرت وكالة الحماية المدنية في صقلية، أن درجات الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية بفاصل صغير عن أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا وصلت إلى 48.8 درجة مئوية قبل عامين، في الوقت الذي عانت مناطق قريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تضرر نحو 500 ألف شخص من الكهرباء تباعا منذ الخميس الماضي، وفق المتحدث باسم البلدية لوكالة «فرانس برس».

استدعاء فرق إطفاء إضافية

واندلعت النيران في غابات ونباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا، عقب ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي، وتم استدعاء فرق إطفاء إضافية من منطقتي كامبانيا ولاتسيو، ومدينة ميسينا في صقلية.

حرائق غابات في أوروبا

وتعاني أوروبا من أزمة حرائق في الغابات وسط إخلاءات مستمرة على متن قوارب خاصة من الشواطئ، حيث أصبحت المنتجعات والقرى الساحلية أكثر الأماكن تهديدا، وظهرت حرائق في اليونان، ولكن كانت إيطاليا أكثر المتضررين من التغيرات المناخية المختلفة.

وبينت صحيفة «ذا لوكال» الإيطالية، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة دفع السلطات لوضع 23 مدينة في حالة تأهب قصوى مع تخطي درجات الحرارة الـ45 درجة مئوية.