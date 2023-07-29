إطلاق فعاليات «كابيتانو مصر» بالبحيرة غدا.. اعرف الشروط

تشهد مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة غداً الأحد، انطلاق إشارة بدء فعاليات «كابيتانو مصر»، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحافظة البحيرة خلال يومي الأحد والاثنين الموافق 30 و31 يوليو، على ملاعب مركز شباب الحرية بدمنهور.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين في رياضة كرة القدم، وإبراز أفضل العناصر وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية.

انطلاق برنامج كابيتانو مصر

ويهدف برنامج «كابيتانو مصر»، إلى اختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج، وهو يعد فرصة للشباب الموهوب للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم.

كابيتانو مصر يعمل على تحقيق أهداف الشباب

كما يعمل على زيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، وتشجيعهم على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

ويشارك في البرنامج عدد كبير من الشباب الموهوب، حيث سيتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية.

كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية و انتقاء الأفضل منهم.

رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب

ومن جانبه أكد الدكتور دكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة في البحيرة، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول فترة تنفيذه.

وكشف إبراهيم خضر عن الشروط الواجب توافرها للاشتراك في خوض اختبارات «كابيتانو مصر» جاءت على النحو التالي: -

- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 14 سنة الحضور بصورة شهادة الميلاد.

-- أن لا يكون مسجل بأي نادى أو هيئة رياضية

3- حضور الاختبارات بزي رياضي شورت، تي شيرت، حذاء رياضي.

- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني

https://www.emys.app/sport/capitano2/

- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة

- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات