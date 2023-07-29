ورش يدوية وأنشطة ترفيهية في مكتبة مصر العامة البحيرة.. اعرف المواعيد

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور، مجموعة متنوعة من الأنشطة ومنها ورش الأشغال الفنية واليدوية، حيث استفاد منها 60 طفلا قسمت إلى مجموعات لتحقيق أقصى استفادة لكل طفل.

كما يستمع الأطفال بورشة عمل المعلقات بالخيوط الملونة، بالإضافة إلى ورشة عمل صناعة الصلصال الصحي، وتم إهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

ورشة الرسم والتلوين بتكنيك

كما نفذت مكتبة مصر العامة ورشة الرسم والتلوين بتكنيك Romero Proto كورشة ترفيهية فنية، ومن جانبه أحمد الهواش مدير المكتبة، إنه يتم تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية.

وذكر مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أنه هذه الفعاليات مستمرة طوال فترة الأجازة الصيفية مساء، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمراراً لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال.