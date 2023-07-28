توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنين

يهتم العديد من الطلاب بالتعرف على تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنين، خاصة بعد ان ظهرت النتيجة أمس، وبدأ الكثير منهم في الاستعداد للحياة الجامعية وتحديد أي المجالات التي يرغب في دراستها، والتعرف على الكليات المتاحة والتخصصات المختلفة التي تتناسب مع مجموعه حتى يتسنى له اختيار شكل المرحلة المقبلة من حياته.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنين

وإلى أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنين، يمكن الاستعانة بتنسيق العام الماضي، والحدود الدنيا وقتها للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، كمؤشر لتنسيق العام الحالي، وفي بعض الاحيان تكون الدرجات متقاربة بشكل أو باخر.

وهناك العديد من الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنين، من ضمنهم الكليات التالية:

- كلية اللغة العربية بالقاهرة، وفي العام الماضي جاء في تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنين، انها قبلت الطلاب الحاصلين على 348 درجة كحد أدنى، أي 55.24%

– كلية أصول الدين بالقاهرة، في العام الماضي قبلت كحد أدنى 371 درجة أي 58.89%

تنسيق أدبي بنين

- كلية الشريعة والقانون بالقاهرة باللغة الانجليزية بمصروفات، وكان الحد لأدنى للقبول في العام الماضي، في تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنين من 450 درجة، أي 71.43%

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، والتي كان الحد الأدنى للقبول بها في العام الماضي يبدأ منى 373 أي 59.21%

– كلية التجارة بنين بالقاهرة، كان الحد الأدنى للقبول بها في العام الماضي 416 أي 66.03%

- كلية الإعلام، وفي العام الماضي كانت تقبل الطلاب الحاصلين على 506 درجة كحد ادنى أي 80.32%