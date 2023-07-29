أحمد حاتم يكشف عن الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد «حسن المصري»

كشف الفنان أحمد حاتم، عن التيزر (الإعلان التشويقي) الخاص بفيلمه الجديد «حسن المصري»، وذلك من خلال مشاركته منشورا مع جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وتضمن «تيزر» فيلم «حسن المصري»، عددا من المشاهد الخاصة ببطل العمل أحمد حاتم، وهو يؤدي بعض المشاهد الحركية، مع جملة من أغنية خاصة بالعمل وعلق عليه قائلا «لحظة واحدة ممكن تغير حياتك، حسن المصري».

عرض فيلم حسن المصري قريبا

ولم يتم تحديد موعد طرح فيلم حسن المصري حتى الآن، ولكن كشف التيزر الذي شاركه أحمد حاتم لجمهوره عن أنه سيكون قريبا.

يذكر أن فيلم «حسن المصري»، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد حاتم ودياموند عبود وفريال يوسف ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج سمير حبشي.

تدور فكرة الفيلم حول شخصية حسن، الذي يعيش في لبنان، ولذلك يلقبوه بالمصري، ولكنه يتعرض لحدث يقلب حياته رأسا على عقب.

وكانت جهة الإنتاج قد طرحت البوستر الرسمي الخاص بالفيلم قبل أيام.