نصائح عند تحويل الأموال من خلال التطبيقات الإلكترونية.. «خلي بالك»

انتشرت مؤخرًا التطبيقات المالية والمحافظ الإلكترونية، التي يتم استخدامها والاعتماد عليها في تحويل الأموال بين الأفراد، ومن الممكن أن يتعرض العملاء لعمليات نصب، مما يستوجب عليهم توخي الحذر عند استخدامهم لهذه التطبيقات.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور بعض النصائح الهامة للعملاء والمواطنين قبل استخدامهم لتطبيقات تحويل الأموال، حتى يضمنون عملية تحويل آمنة، وفقًا للبنك التجاري الدولي CIB مصر.

نصائح هامة عند استخدام تطبيقات تحويل الأموال

- التأكد من بيات الشخص التي تقوم بتحويل الأموال له، قبل إجراء عملية التحويل.

- الاتصال بالشخص الذي أرسل لك طلب تحويل أموال للتأكد من شخصه قبل قبول الطلب.

- قم بتحميل تطبيقات الدفع من خلال المتاجر الرسمية زي App Store و Play Store وغيرها.

- عليك قراءة أي صلاحيات يقوم بطلبها منك التطبيق.

- عدم تحميل التطبيق في حالة قام بطلب صلاحيات أكثر من اللازم.

- تفعيل خاصية التحديث التلقائي للتطبيقات، لضمان الحصول على آخر نسخة وعملية تحويل آمنة.

- تغير الرقم السري لحسابك بشكل مستمر، ويفضل ألا يكون سهل التخمين.