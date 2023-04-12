القبض على شخص بتهمة تهريب المخدرات في السويس.. قيمتها 49 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما، فضلًا عن استخدامهما لسيارة «نقل قلاب» مُحملة بالسنج، لتبديد جهود المكافحة.

ضبط المتهم بتهريب مواد مخدرة في السويس

عقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم ضبط أحد المتهمين، سائق وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية، وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها، وأسفر التفتيش عن ضبط «كمية لمخدر الهيدرو وزنت طنا و250 جرامًا – كمية لمخدر البانجو وزنت طنا – كمية لمخدر الحشيش وزنت 125 كيلوجراما - مبلغ مالي – هاتف محمول».

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ49 مليونا و250 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.