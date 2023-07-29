يترقب عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بنين، وخصوصا أهالي محافظات الصعيد الذين يقبلون على فرع الأزهر بالوجه القبلي بمحافظة أسيوط، بعد اعتماد الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا وإعلان أسماء الأوائل بالقسم الأدبي والعلمي يوم الخميس الماضي.

توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بنين

ومن المتوقع أن يكون تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بنين، هذا العام قريب من تنسيق العام الماضي لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تخصص عام الذي بلغت نتيجة التنسيق 521 درجة، وخاصة مع انخفاض نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

عنوان كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بنين

وللوصول إلى عنوان كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بنين، فهي تقع داخل حرم جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمدينة أسيوط، أمام ميدان أسماء الله الحسني بحي شرق أسيوط الذي يعد من أشهر الميادين الحيوية بمحافظة أسيوط، بالقرب من مجمع سيارات أجرة موقف الأزهر بمدينة أسيوط.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022-2023، بالنيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بنسبة نجاح بلغت 52.38%.