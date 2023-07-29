عادل حمودة: الجينز له دور كبير في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الجينز ارتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، ولا نعتقد أن في تاريخ الثياب ما هو أثر في السياسية وتأثر بها أكثر من الجينز.

يندر أن توجد خزانة ثياب واحدة تخلو من الجينز

وأوضح حمودة خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجينز يرتديه نجوم السينما، عمال المترو، نواب المجالس التشريعية، سائقو سيارات التاكسي، الرؤساء والحكام، طلاب الجامعة، ربات البيوت، وغيرهم، ويندر أن توجد خزانة ثياب واحدة تخلو من الجينز، مضيفا «حسب عالم النفس الفرنسي أوديل جاكوب فإن الجينز وفر شعورا بالراحة والبساطة والمساواة بين البشر مما خفف مشاعر العداء بينهم».

منع الجينز في الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار الإعلامي إلى أن عالم النفس الفرنسي أوديل جاكوب في رأيه أيضا أن الجينز أحدث ثورة اجتماعية لم يستطع أحد مقاومتها، بل استسلم الجميع لها، ويذهب به الطلاب إلى الجامعات بعد أن كان ذلك محرما في الولايات المتحدة، وتنازلت مطاعم ومسارح ودور أوبرا عن تزمتها وسمحت بدخول من يرتدي الجينز، وبعد سنوات من المقاومة استسلمت مكتبة الكونجرس وفتحت أبوابها للجينز، أهم ما أسفرت عنه ثورة الجينز أنها حققت الكثير من السعي نحو المساواة بين البشر.