«القاهرة الإخبارية»: 29 اشتباكا بين القوات الروسية والأوكرانية خلال يوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 29 اشتباكًا مع القوات الروسية في مناطق مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

قوات المدفعية قصفت 8 مواقع روسية

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، أن قوات المدفعية قصفت 8 مواقع مدفعية روسية ومستودع ذخيرة وآخر للوقود، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأوكراني شن ثلاث غارات على مواقع ارتكاز لقوات روسية وأسلحة ومعدات عسكرية، خلال الليلة الماضية، بحسب وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

القوات الروسية قصفت أراضي أوكرانية 38 مرة

وأوضحت أن القوات الروسية شنت 11 غارة جوية وقصفت أراضي أوكرانية 38 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود إصابات بين صفوف المدنيين، بالإضافة إلى هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو.