التعليم العالي تكشف خريطة العام الدراسي الجديد 2024: الدراسة 30 أسبوعا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خريطة العام الدراسي الجديد 2024، في الجامعات والمعاهد العليا، مشيرة إلى أن جميع الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة جاهزة تماماً لاستقبال جميع الطلاب، الجدد والقدامة، وإن جميع الجامعات والمعاهد العليا ستعمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب، وإن العام الدراسي الجديد 2024 سيكون عاما تعليما مميزا.

تفاصيل خريطة العام الدراسي الجديد 2024 بالجامعات

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل خريطة العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، وهى كالتالي:

1- 30 سبتمبر بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد العليا.

2- 9 يناير 2024 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات والمعاهد العليا.

3- 27 يناير 2024 بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا.

4- 10 فبراير 2024 بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا.

5- 30 مايو 2024 نهاية العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا.

6- الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد يستمر 14 أسبوعاً.

7- الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد يستمر 16 أسبوعاً.

بدء العام الدراسي الجديد 2024 يوم 30 سبتمبر المقبل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن العام الدراسي الجديد 2024، سيبدأ في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، يوم 30 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن جميع الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة جاهزة تماماً لاستقبال جميع الطلاب الجدد والقدامة، لتقديم خدمات تعليمة متميزة لجميع أبنائنا الطلاب.

الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2024 يستمر 14 أسبوعاً

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي الجديد 2024 يبدأ في 30 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد يستمر 14 أسبوعاً، أما الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد سيستمر ما يقرب من 16 أسبوعاً، على أن تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.