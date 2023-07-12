محافظ الوادي الجديد: إدراج المعهد الفني الصحي بتنسيق العام الدراسي 2023-2024

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار وزير الصحة والسكان بإدراج المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة ضمن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وبدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من بداية العام الدراسي.

َإنشاء 3 شعب علمية بالمعهد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن القرار تضم إنشاء 3 شُعب علمية بالمعهد وهي «المختبرات الطبية - الحاسب الآلي - المعاونون الصحيون»، وذلك وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة من الكوادر الفنية الصحية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.

إنشاء المعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة

وأعرب، محافظ الوادي الجديد عن خالص تقديره لجهود الوزارة في دعم مشروع إنشاء المعهد وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع المحافظة؛ لخدمة وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة.

كما تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، المقر المخصص لإنشاء المعهد الفني الصحي، وتابعت أعمال التجهيزات الجارية بمقر المعهد، استعدادًا لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، موجهًة بسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتنسيق لإنشاء قسم لتأهيل المتخصصين في تمريض السياحة العلاجية.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ المقر الجديد الذي تم تخصيصه لفرع التأمين الصحي بالوحدة المحلية للمركز وذلك تسهيلًا على المنتفعين من خدمات التأمين من خلال توفير مكان مناسب و أكثر استيعابًا للمواطنين لتقديم الخدمة بشكل لائق.