مصاريف العام الدراسي الجديد للطلاب الجدد والوافدين بجامعة 6 أكتوبر

أعلنت جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، مصاريف العام الدراسي الجديد 2023-2024، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 والوافدين، في إطار الاستعداد لتنسيق العام الجامعي الجديد، ووفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

وترصد السطور التالية، مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023-2024 للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

-كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

-كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

وأكدت الجامعة، أنّه يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة للتقدم، والالتحاق بمختلف البرامج الدراسية.

وفي السطور التالية، نستعرض مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب الوافدين 2023، كما يلي.