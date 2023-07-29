لطفي لبيب وسميرة عبدالعزيز يصلان «الأوبرا» لحضور المهرجان القومي للمسرح

وصل منذ قليل لطفي لبيب، سميرة عبدالعزيز، سيمون، هند عاكف، رانيا محمود ياسين، صبري فواز، عايدة فهمي، أحمد السعدني لفعاليات المهرجان القومي للمسرح.

تكريم 10 من أبرز نجوم المسرح

ويشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مساء اليوم السبت، تكريم نحو 10 من أبرز نجوم المسرح خصوصًا أن الدورة الحالية موجهة للمثل المسرحي، ومن المكرمين جاء اسم صلاح عبدالله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد محمود، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، سامي عبدالحليم.

تكريمات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

كما سيتم خلال حفل الافتتاح مساء اليوم، تكريم مصممة الديكور نهى برادة، والكاتب الكبير محمد السيد عيد، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأساتذة المسرح على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج والتصوير والإضاءة والديكور.