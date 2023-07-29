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قبل افتتاحه اليوم.. أسماء المكرمين في المهرجان القومي للمسرح دورة عادل إمام

كتب:

هبة أمين
06:07 م | السبت 29 يوليو 2023
تكريم خالد الصاوي في المهرجان القومي للمسرح المصري

تكريم خالد الصاوي في المهرجان القومي للمسرح المصري

في الساعة الثامنة مساء اليوم ينطلق حفل افتتاح الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، من داخل دار الأوبرا المصرية، وتنقل قناة الحياة حصريًا على الهواء مباشرة فاعليات حفل الافتتاح، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتحمل الدورة الـ 16 لمهرجان القومي للمسرح المصري، اسم عادل إمام، تقديرًا لمشواره الفني الممتد على مدار 60 عامًا، والاحتفاء بواحد من أبرز نجوم مصر والوطن العربي، بحسب ما قاله رئيس المهرجان، إنه لم يجد أمامه غير اسم الزعيم يزين به الدورة الحالية.

10 مكرمين بافتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

ويشهد حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري مساء اليوم السبت، تكريم نحو 10 من أبرز نجوم المسرح إذ أن الدورة الحالية موجهة للممثل المسرحي، ومن المكرمين جاء اسم «صلاح عبدالله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد محمود، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، سامي عبدالحليم».

نقل حفل افتتاح مهرجان المسرح على قناة الحياة

كما سيتم تكريم خلال حفل الافتتاح مساء اليوم مصممة الديكور نهى برادة، والكاتب الكبير محمد السيد عيد، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأساتذة المسرح على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج والتصوير والإضاءة والديكور.

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بقلم هبة أمين