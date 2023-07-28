هانى شنودة يجري بروفات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح قبل انطلاقه غدا

يقام غدا حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بدرا الأوبرا المصرية، إذ تسمى هذه الدورة باسم الزعيم عادل إمام، بينما سيكرم عدد كبير من الفنانين.

هاني شنودة يشارك في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وعلمت «الوطن» أن الفنان هاني شنودة يجري في الوقت الحالي بروفات داخل دار الأوبرا على المقطوعات وجاء أبرزها موسيقى فيلم «شمس الزناتي» لعادل إمام، والتي من المقرر أن يعزفها غدا بحفل الافتتاح.

تفاصيل مهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح، ينطلق من الفترة 29 يوليو وحتى 14 أغسطس، إذ ستقام جميع فعاليته بدار الأوبرا المصرية.

ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

تكريم المهرجان القومي للمسرح للفنانين

ويكرم المهرجان القومي للمسرح المصرى الدورة الحالية، عدد كبير من الفنانين، وهم صلاح عبد الله، رياض الخولي، محمد أبو داوود، خالد الصاوي، محمد محمود، رشدي الشامي، أحمد فؤاد سليم، الدكتور سامي عبد الحليم، مهندسة الديكور نهى برادة، والكاتب محمد السيد عيد.