اعرف مجموعك هيدخلك كلية إيه وفق تنسيق 2022 للشعبتين علمي وأدبي

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة ستكون متاحة في مطلع أغسطس المقبل، ويتبعها الإعلان عن تنسيق الجامعات، وقد يستعين الطلبة بتنسيق العام الماضي 2022 ليعرف «مجموعه هيدخله كلية إيه».

ويتساءل الطلاب عن الكليات المتاحة للشعب المختلفة وفق تنسيق عام 2022، من أجل المقارنة بمجموعه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

تنسيق كليات شعبة العلمي علوم 2022

وحددت وزارة التعليم العالي عدة كليات لشعبة العلمي علوم ضمن تنسيق عام 2022، كالتالي:

- طب المنصورة 387 درجة

-طب سوهاج 386 درجة

-طب دمياط 386 درجة

-طب الزقازيق 385 درجة

-طب فاقوس 384 درجة

-طب كفر الشيخ 383 درجة

-طب طنطا 383 درجة

- طب بورسعيد 381 درجة

- طب أسيوط 381 درجة

-طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة

- طب أسنان المنصورة وطب القاهرة 381 درجة

- طب أسنان عين شمس 376 درجة

- علاج طبيعي القاهرة 373 درجة

- علاج طبيعي بنها 373 درجة

- صيدلة سوهاج 373 درجة

- صيدلة المنصورة 372 درجة

- علاج طبيعي جنوب الوادي 372 درجة

- علاج طبيعي السويس 372 درجة

- علاج طبيعي بني سويف 372 درجة

- طب أسنان القاهرة 376 درجة

- طب أسنان إسكندرية 376 درجة

- صيدلي حلوان 369 درجة

- صيدلة بني سويف 369 درجة

- صيدلة الفيوم 369 درجة درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366 درجة

- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة

تنسيق كليات شعبة علمي رياضة 2022

وأوضحت الوزارة أنه يوجد العديد من الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بعد الثانوية العامة كالتالي:

- هندسة بترول السويس 386 درجة

- هندسة القاهرة 366 درجة

- هندسة المنصورة 366 درجة

- هندسة الزقازيق 363 درجة

- هندسة دمياط 362 درجة

- هندسة قناة السويس 362 درجة

- هندسة عين شمس 361 درجة

- هندسة بورسعيد 359 درجة

- هندسة أسوان 347 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة

- هندسة بني سويف 346 درجة

- هندسة المنيا 345 درجة

هندسة إسكندرية 353 درجة

- هندسة بنها بشبرا 353 درجة

- هندسة بنها 353 درجة

تنسيق كليات شعبة أدبي 2022

وأتاحت الوزارة العديد من الكليات لشعبة أدبي بعد نتيجة الثانوية العامة، والتي جاء تنسيقها كالآتي:

- تربية تعليم ابتدائي المنصورة 296 درجة

- تربية طفولة مبتكرة بورسعيد وتربية مطروح تربية تعليم ابتدائي بورسعيد 295 درجة

- تربية طفولة المنصورة 293 درجة

- تربية حلوان 293 درجة

- تجارة المنصورة وتجارة دمياط وتربية المنيا 292 درجة

- تجارة القاهرة وآداب عين شمس 291 درجة

- تربية طنطا 290 درجة

- تربية سوهاج 280 درجة

- تربية طفولة إسكندرية 280 درجة

- تجارة بورسعيد 279 درجة

- تربية أسيوط 279 درجة

- تربية جنوب الوادي 278 درجة

- آداب انتساب إسكندرية 278 درجة

- تجارة 274 انتساب درجة

- تربية طفولة مبتكرة مدينة السادات 274 درجة

- حقوق جنوب الوادي 273 درجة

- تجارة طنطا 271 درجة

- تجارة المنوفية 270 درجة

- آداب دمياط 271 درجة

- حقوق المنيا 271 درجة

- تربية نوعية طنطا 268 درجة.