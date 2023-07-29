عادل حمودة: بداية الجينز كانت مع عمال المناجم وتربية المواشي لمتانته

قال الإعلامي عادل حمودة، إن بيع أول بنطلون جينز كان في عام 1879 وكان به أربعة جيوب فقط، واحد في الخلف، اثنان من الأمام، وجيب صغير جدا يطلق عليه جيب الساعة، «بقى جيب الساعة حتى اليوم رغم أن الساعة التي كانت توضع فيه أصبحت في المعصم».

العمل في المناجم والمزارع

وأوضح حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجينز بدأ في الأصل كملابس متينة تتحمل العمل في المناجم والمزارع وتربية المواشي وكان اللون السائد هو الأزرق النيلي الذي يخفي الآثار السيئة التي تسببها هذه المهن، ومن عمال المناجم في أواخر القرن التاسع عشر إلى رعاة البقر في ثلاثينيات القرن العشرين زادت شعبية الجينز، وعندما سادت موجة أفلام الكاوبوي تضخمت خزائن أرباح شركات السينما في هوليوود.

إضفاء الطابع الرومانسي

وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن هوليود ساعدت في إضفاء الطابع الرومانسي على الجينز الأزرق حتى اليوم، وكان النجوم مثل جون واين وجاري كوبر ورونالد ريجان، لا يظهرون إلا بالجينز الأزرق وهم يقومون ببطولة أفلام الكاوبوي، بل إن شهرة الجينز زادت عندما تحدثت عنه برومانسية الأغاني الشعبية المعروفة بالكانتري موزيك.