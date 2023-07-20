نتيجة توجيهي فلسطين 2023... اعرف الخطوات للحصول عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم، ظهور نتيجة توجيهي فلسطين 2023، إذ وصل عدد المشتركين في امتحان التوجيهي لهذا العام 87 ألفًا و826 طالبًا وطالبة من مختلف الفروع.

نتيجة توجيهي فلسطين 2023

وبعد إعلان نتيجة توجيهي فلسطين 2023، أكدت الوزارة، أنّها عملت على ضمان سلامة ودقة عمليات التصحيح وتقييم الدرجات؛ ليتمكن كل طالب من الحصول على حقه في النقاط إضافة إلى مراعاة الظروف الصعبة التي يواجهها الطلاب في فلسطين من قبل القائمين على عمليات التصحيح، كما بذلت الوزارة الكثير من الجهد لتنظيم لجان الامتحانات ولجان التصحيح.

نتيجة توجيهي فلسطين 2023

وللحصول علي نتيجة توجيهي فلسطين 2023، يجب اتباع الخطوات التالية:-

1- الضغط على هنــــــــــا ليتم توجيهك إلى موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين.

2- البحث عن خانة «الاستعلام عن نتائج الثانوية الدورة الأولى».

3- اكتب رقم الجلوس الخاص بك والمكون من 6 إلى 8 أرقام.

4- في آخر الخطوات اضغط علي زر البحث.

وزارة التربية والتعليم تقدم التهاني للناجحين

وقدّمت وزارة التربية والتعليم التهاني للناجحين في امتحانات التوجيهي بفلسطين، وتتمنى لهم مستقبلًا زاهرًا بالتوفق والنجاح.

وصلت نسبة نجاح القسم الأدبي إلى 64.75%، والقسم العلمي بنسبة 77.92%، والقسم الشرعي بنسبة 59.95%، وقسم الريادة والأعمال بنسبة 68.26%، وقسم الصناعي بنسبة 82.38%، والقسم الزراعي بنسبة 71.43%، والقسم الاقتصاد المنزلي بنسبة 85.37%.