نسبة نجاح توجيهي فلسطين 2023.. تعرف على خطوات استخراجها

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن نسبة نجاح توجيهي فلسطين 2023، في الأفرع المختلفة للقسم الأدبي والعلمي والشرعي وقسم الريادة والأعمال والصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي، وقد أدى نحو 87 ألف و826 طالباً وطالبة اختبارات الثانوية العامة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء في الشرق الأوسط، نسبة نجاح توجيهي فلسطين 2023 لجميع الأفرع التعليمية، والتي جاءت على النحو التالي:

نسبة نجاح توجيهي فلسطين 2023

وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد جاءت نسبة نجاح توجيهي فلسطين 2023 للأفرع التعليمية المختلفة وعددها 7 أقسام، كالآتي:

القسم الأدبي بنسبة 64.75%

القسم العلمي بنسبة 77.92%

القسم الشرعي بنسبة 59.95%

قسم الريادة والأعمال بنسبة 68.26%

قسم الصناعي بنسبة 82.38%

القسم الزراعي بنسبة 71.43%

القسم الاقتصاد المنزلي بنسبة 85.37%.

خطوات استخراج نتيجة توجيهي فلسطين 2023

وأتاحت الوزارة لأولياء الأمور والطلاب إمكانية استخراج نتيجة توجيهي فلسطين 2023، عبر موقعها على الإنترنت، والتي يمكن الحصول عليها بموجب الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن نتائج الثانوية الدورة الأولى».

- سيُطلب منك إدخال بيانات الطالب مثل رقم الجلوس المكون من 6 إلى 8 أرقام.

- أخيرًا الضغط على البحث، لتظهر النتيجة للطالب.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في نهاية بيانها، بالتهانئ للطلاب الناجحين، متمنيةً لهم مستقبل زاهر مليء بالتوفيق والنجاح المستمر.