هل يحق للورثة تغيير نشاط العين المؤجرة حال وفاة المستأجر؟.. قانوني يجيب

لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة في الشارع المصري، لاسيما المدن والأحياء القديمة، كونها الأكثر جدلا بهذا الصدد، حيث يُعد قانون الإيجار القديم الصيغة القانونية التي تحفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر وتنظم العلاقة بينهما.

وتساءل البعض خلال الفترة الماضية، هل يحق للورثة تغيير نشاط العين المؤجرة بعقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي؟

هل يحق للورثة تغيير نشاط العين المؤجرة حال وفاة المستأجر؟

وتجيب «الوطن» خلال التقرير الآتي عن أحقية الورثة في تغيير نشاط العين حال وفاة المستأجر، وفقا لما قاله علي محمود الشطوري، المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن».

يقول المحامي، إن قانون الإيجار القديم راعى الحالة الاجتماعية للأسرة حال وفاة المستأجر، حيث نص حكم محكمة النقض الصادر في مارس الماضي على «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم».

ماذا يحدث حال تغيير الورثة العين المؤجرة؟

وعن إمكانية الورثة في تغيير نشاط العين المؤجرة قال المحامي «حال تغيير نشاط العين من قبل الورثة وفقا لقانون الإيجار القديم يعتبر العقد لاغيا ويوجب عقد إيجار جديد كما يحق في هذه الحالة للمالك سحب الوحدة المؤجرة، وطرد المستأجر».