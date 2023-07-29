مصرع شاب في حادث قطار جنوب بني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث قطار أمام مزلقان ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بمصرع شاب في حادث قطار بمركز ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب في حادث قطار بمركز ببا جنوب المحافظة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل مصرع شاب صدمه قطار بجنوب بني سويف

وتبين من التحريات الأولية مصرع «ربيع. ع. ح»، يقيم في مركز مغاغة بمحافظة المنيا في حادث قطار بمدينة ببا، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وأخطرت جهات التحقيق في مركز ببا، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.