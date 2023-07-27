إصابة شاب إثر سقوطه من قطار جنوب بني سويف

أصيب شاب إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشراهنة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة شاب سقط من قطار جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شاب، عقب سقوط من قطار قرب مزلقان الشراهنة بمركز الفشن جنوب المحافظة.

إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الفشن المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شاب يدعى «إسلام.م.» 21 سنة، مقيم القاهرة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق.