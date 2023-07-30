أسعار الذهب اليوم الأحد 30- 7- 2023 في مصر.. مستقرة

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الأحد 30- 7- 2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعآ ليسجل 2150 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأحد 30- 7-2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصتغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2457 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2252 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال علي شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 2150 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 1843 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه إذ سجل نحو 1433 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 30- 7- 2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76417 جنيه.