مصرع طفل غرقا في مياه بحر مويس بالشرقية

شهدت قرية كفر أولاد عطية، بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما في مياه بحر مويس، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة.

إخطار بغرق طفل في مياه بحر مويس

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي، باستقبالها جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، توفي غرقا في مياه بحر مويس المار من كفر عطية بدائرة مركز شرطة ههيا.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على أسبابه ومعاينته، وتبين أن طفلا توفي غرقا في مياه بحر مويس المار من موقع الحادث، وجرى نقله الى مستشفى ههيا، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة في مشرحة المستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وأمرت بجمع التحريات كافة حولها، وانتداب فريق من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، بعد الانتهاء من إجراءات الصفة التشريحية.