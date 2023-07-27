أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الشرقية.. علمي وأدبي

أعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، اليوم، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة الشرقية، موضحًا أنّ نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية بلغت 52.38%، وجاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والعلمي 59.34%، وذلك على مستوى الجمهورية.

ونستعرض فيما يلي، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية، وفق بيان مشيخة الأزهر:

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية

- فاطمة عصام زكريا، معهد محمد بخيت جويفل، وحصلت على المركز الخامس مكرر أدبي بالعاشر من رمضان، بنسبة 96%.

- يوسف عمر، معهد عبدالعزيز الجديد بمنيا القمح، علمي، العاشر مكرر، وحصل على نسبة 99.54%.

- محمود حسن السيد حسن، معهد كفر صقر، علمي، الرابع مكرر، وحصل على نسبة 99.69%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى محافظة الشرقية، هم كل من:

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

- حسين السيد محمد حسين

- عمر عمر عبد العزيز

- يسری إبراهیم مدبولي

- حاتم السيد بدراوي

- محمد محمد محمد محمد المحروس

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

- عصام زكريا محمد حامد

- عيد قطب عيد

- إبراهيم أحمد حسن الراوي

- علاء الدين محمد محمود موسی

- عصام فاروق محمد

أوائل قسم الأدبي (كفيف)

- أحمد غريب نصر

- إبراهيم سليم عبد المنعم

ومن جهته، قدم الدكتور الجندي رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، التهنئة للطلاب من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023، وأعرب عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم.

يذكر أن إجمالي عدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام، وأدوا الامتحانات أمام 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية، بلغ 20812 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 7730 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية و13082 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوى المحافظة.